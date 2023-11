Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni aprono sui disegni di legge approvati ieri dal Consiglio dei ministri che prevedono aumenti di pena, l’introduzione di due nuovi reati, e nuove regole a tutela delle forze dell’ordine, altri si occupano dello sciopero di oggi di CGIL e UIL dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla precettazione dei lavoratori, altri ancora titolano sull’incontro fra i presidenti cinese Xi Jinping e degli Stati Uniti Biden, che al termine ha definito Xi un dittatore. L’Osservatore Romano segue invece la guerra fra Hamas e Israele, mentre i giornali sportivi festeggiano la vittoria alle ATP Finals di tennis di Jannik Sinner, che si qualifica per le semifinali, e presentano la partita di stasera fra Italia e Macedonia del Nord per le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio.