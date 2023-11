La squadra di calcio dell’Union Berlino ha nominato Marie-Louise Eta vice allenatrice: è la prima donna ad assumere questo ruolo nel massimo campionato maschile di calcio tedesco

Giovedì la squadra di calcio tedesca dell’Union Berlino ha esonerato l’allenatore Urs Fischer dopo i pessimi risultati di inizio stagione e ha nominato al suo posto ad interim l’allenatore della squadra giovanile under 19, Marco Grote. Quest’ultimo sarà affiancato dall’ex calciatrice tedesca Marie-Louise Eta come vice allenatrice: Eta, che era già stata collaboratrice di Grote nell’under 19, diventa quindi la prima donna a ricoprire il ruolo di vice allenatrice in Bundesliga, il massimo campionato maschile di calcio in Germania, dove nessuna squadra aveva mai avuto finora né un’allenatrice né una vice allenatrice.

Eta, il cui cognome da nubile era Bagehorn prima di di sposare l’ex giocatore e allenatore Benjamin Eta, ha 32 anni e una lunga carriera da calciatrice, in cui ha vinto tra le altre cose per tre volte il campionato femminile di calcio tedesco, e la Champions League femminile nel 2010 con il Turbine Potsdam.