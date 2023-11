La notizia principale per molti giornali di oggi è ancora lo sciopero proclamato da CGIL e UIL per la giornata di domani, che dopo la precettazione decisa dal governo è stato ridotto a 4 ore; altri si occupano della guerra fra Israele e Hamas, con l’azione militare israeliana all’interno dell’ospedale al Shifa a Gaza, altri ancora titolano sulla proposta del governo sull’“equa retribuzione”, in sostituzione del salario minimo richiesto dalle opposizioni. Il Sole 24 Ore apre invece sull’incontro a San Francisco fra i presidenti degli Stati Uniti Biden e cinese Xi Jinping, mentre i giornali sportivi presentano la partita di stasera di Jannik Sinner alle ATP Finals di tennis, che potrebbe qualificarlo per le semifinali.