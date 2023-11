Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali delle ATP Finals grazie al set perso da Novak Djokovic contro Hubert Hurkacz

Jannik Sinner è ufficialmente il primo tennista italiano a essersi qualificato alle semifinali delle ATP Finals, il torneo che conclude la stagione tennistica maschile internazionale. La qualificazione è arrivata giovedì pomeriggio, quindi prima della partita tra Sinner e Holger Rune prevista in serata, grazie al risultato della partita tra Novak Djokovic e Hubert Hurkacz. Quest’ultimo, vincendo il secondo set, ha permesso a Sinner di qualificarsi matematicamente ancora prima di giocare. La partita di stasera contro Rune servirà quindi a determinare le posizioni finali nel girone, ed eventualmente il primo posto di Sinner, che ha vinto entrambe le partite giocate finora.

This is 🫵 moment, Jannik 🇮🇹@janniksin becomes the first ITALIAN to advance to the semi-finals in the tournament’s 54-year history!#NittoATPFinals pic.twitter.com/0G7dUZf1IV

— ATP Tour (@atptour) November 16, 2023