Almeno 26 persone sono morte nell’incendio di un palazzo in una città della provincia cinese dello Shanxi, nel nord del paese

Giovedì mattina un incendio in un palazzo della città di Luliang, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina, ha causato la morte di almeno 26 persone. L’incendio è cominciato verso le 7 locali (la mezzanotte italiana) in un edificio occupato per lo più da uffici dello Yongju Coal Group, una società che gestisce miniere di carbone. Secondo i media statali altre 63 persone sono rimaste ferite e l’incendio è attualmente sotto controllo. Al momento non sono state comunicate informazioni sulle sue cause.