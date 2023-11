Un uomo si è schiantato con la propria auto contro una barriera vicino all’ambasciata israeliana a Tokyo, in Giappone

Giovedì mattina un uomo si è schiantato in auto contro una barricata vicino all’ingresso dell’ambasciata israeliana a Tokyo, in Giappone, ferendo in modo lieve un poliziotto. La polizia ha fatto sapere che l’uomo alla guida dell’auto ha 53 anni e che è stato arrestato, ma non ha diffuso maggiori informazioni sulla sua identità.

Nei giorni scorsi la zona dell’ambasciata israeliana a Tokyo era stata sede di alcune manifestazioni in sostegno della popolazione palestinese e contro i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, come successo vicino alle ambasciate di Israele in diversi altri paesi in tutto il mondo. Per il momento non si sa se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario, né se sia in qualche modo collegato a quanto sta succedendo in Medio Oriente: sul caso è stata aperta un’inchiesta.