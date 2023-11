Le discussioni sullo sciopero di venerdì prossimo della CGIL e della UIL sono la notizia principale sui giornali di oggi, con la decisione del ministro dei Trasporti Salvini di precettare i lavoratori e ridurre a 4 ore la durata dello sciopero e la conferma dei sindacati di voler confermare la protesta secondo le modalità già annunciate. La Stampa e il Messaggero titolano invece sulle trattative per la liberazione degli ostaggi presi da Hamas negli attacchi a Israele del 7 ottobre, Avvenire si occupa della guerra fra Russia e Ucraina, il Fatto prende spunto dalla vicenda di Indi Gregory per esaminare come vengono effettuati in Italia i test sui neonati alla ricerca di malattie rare, e i giornali sportivi celebrano la vittoria di Sinner contro Djokovic alle ATP Finals di tennis di Torino.