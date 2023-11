Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dello sciopero indetto da CGIL e UIL per venerdì prossimo, sul quale la Commissione di garanzia per gli scioperi ha confermato il parere per cui non può essere considerato uno sciopero generale, aprendo quindi alla possibilità di precettazione dei lavoratori da parte del governo. Il Secolo XIX e Avvenire titolano invece sulla guerra fra Hamas e Israele, la Stampa si occupa delle valutazioni della Banca d’Italia sulla legge di bilancio, e il Fatto critica la sentenza della Corte Costituzionale sulle intercettazioni del caso Palamara.