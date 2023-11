La maggior parte dei giornali si occupa in apertura della guerra fra Hamas e Israele, con i combattimenti che continuano intorno agli ospedali della città di Gaza, le trattative per cercare di liberare gli ostaggi presi da Hamas negli attacchi del 7 ottobre e gli scontri fra l’esercito israeliano e Hezbollah al confine fra Israele e Libano. Il Giornale e il Tempo aprono sulle accuse del ministro delle Infrastrutture Salvini al segretario della CGIL Landini per lo sciopero di venerdì prossimo, Libero commenta la partecipazione di Beppe Grillo alla trasmissione tv di Fabio Fazio, la Verità segue la vicenda della bambina Indi Gregory, e i giornali sportivi titolano sui risultati della domenica calcistica in Serie A, con la vittoria dell’Inter che torna in testa alla classifica e la sconfitta del Napoli, con l’allenatore Garcia che rischia l’esonero.