La giunta militare che governa il Gabon da agosto ha annunciato nuove elezioni per l’agosto del 2025

Un portavoce del gruppo di militari responsabili del colpo di stato in Gabon di fine agosto ha annunciato che nel paese saranno organizzate nuove elezioni politiche per l’agosto del 2025. Prima del voto, ha detto il portavoce durante una trasmissione televisiva, sarà organizzata una conferenza nazionale per riunire tutte le «parti fondamentali» del paese: si terrà ad aprile 2024.

Il colpo di stato dello scorso 30 agosto aveva messo fine al governo del presidente Ali Bongo Ondimba, poche ore dopo l’annuncio della sua vittoria alle elezioni presidenziali. Bongo, che si candidava per un terzo mandato, era al potere dal 2009, cioè dalla morte di suo padre, il precedente presidente Omar Bongo, che aveva governato il paese dal 1967 al 2009. Sia l’esercito che le forze di opposizione avevano accusato il governo di avere commesso brogli elettorali.