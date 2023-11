Weekly Beasts

Sono molte situazioni ordinarie quelle che riguardano gli animali fotografati in settimana: un cavallo che si rotola sul prato e un altro durante una gara, un fenicottero e delle sgarze in volo, mucche sulla prima neve o a rovistare tra la spazzatura in Pakistan. Meno ordinaria invece la situazione di questo gatto con la sua proprietaria dopo l’alluvione a Campi Bisenzio, o di questa tartaruga e questa gallina a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza. Per finire con la bellezza di un airone cenerino che guarda dritto in camera e del sole dietro un pellicano a St. James’s Park, a Londra.