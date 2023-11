La più grande ricorrenza commerciale del mondo

Oggi è il Singles’ Day (o, nella variante italianizzata, “Single Day”), una ricorrenza commerciale molto popolare in Cina e nei paesi orientali che da qualche anno, con la progressiva anticipazione e prolungamento di sconti, offerte e campagne di marketing natalizie, si è diffusa anche in Europa.

Quando nacque, nel 1993, era una festa per celebrare l’orgoglio delle persone single in opposizione alla festa di San Valentino: la data dell’11 novembre infatti è composta da quattro uno, il numero che rappresenta le persone non accoppiate. Successivamente, nel 2009, fu scelta dal grande e-commerce cinese AliBaba (che in Italia è AliExpress) come giornata di promozioni e sconti su imitazione del Black Friday statunitense. Oggi è la più grande ricorrenza commerciale al mondo, e come il Black Friday dura spesso più di una giornata, muovendo decine di miliardi di dollari tra paesi asiatici e non.

Pubblicità

Nel 2022 i maggiori e-commerce cinesi non hanno divulgato i dati delle vendite per questa ricorrenza, ma secondo i dati diffusi dalla società di consulenza Bain, il valore dei beni venduti durate il periodo del Singles’ Day nel mondo sarebbe stato di poco inferiore a 158 miliardi di dollari. È più di quattro volte quello che è stato speso nello stesso anno per i quattro giorni che vanno dal Black Friday al Cyber Monday (il lunedì successivo), ricorrenze molto più in voga negli Stati Uniti e in Europa. Tuttavia, stando a questo dato, il 2022 sarebbe anche l’anno in cui la crescita rispetto all’anno precedente è stata più bassa, del 3 per cento. Tra i motivi di questo rallentamento c’è un’altra festività commerciale su cui hanno cominciato a puntare molto gli e-commerce cinesi e cioè il 618 (18 giugno), o “festa di metà anno”.

Fino a qualche anno fa in Italia il Singles’ Day era poco conosciuto, ma ultimamente hanno cominciato ad aderire sempre più negozi. In molti paesi del mondo novembre è diventato ormai il mese degli sconti, soprattutto per i negozi online ma non solo. Non è più molto chiaro dove finiscano nel offerte del Singles’ Day e inizino quelle del Black Friday, che sarebbe il giorno dopo l’ultimo giovedì del mese ma da anni viene anticipato di parecchio.

Oltre agli e-commerce cinesi come Shein (ma curiosamente non Temu), ci sono molti negozi grandi e piccoli, online e fisici, che in Italia fanno sconti per il Singles’ Day.

Tra quelli online ci sono varie profumerie: Douglas fa uno sconto del 30 per cento su molti prodotti del suo catalogo online (codice: SINGLES) e sul sito di Sephora si può approfittare di sconti del 20 e 25 per cento su alcuni prodotti (codice: SINGLE). Sempre nella categoria cosmetici, Lookfantastic fa sconti vari fino al 50 per cento, sul sito di Marionnaud ci sono sconti del 33 per cento su alcuni prodotti e fino al 30 per cento sul sito di Pinalli.

Per quanto riguarda l’abbigliamento l’e-commerce multimarca Zalando fa uno sconto del 22 per cento su alcuni capi (il codice è 22SINGLESDAY). Fanno sconti vari anche il sito tedesco di abbigliamento multimarca About You, il sito di Rinascente fa uno sconto extra dell’11 per cento ai prodotti già in sconto, Luisaviaroma fa sconti solo tra le 10 e le 11 e Yoox fa sconti del 20 e 25 per cento.

Infine tra gli e-commerce di elettrodomestici e tecnologia Unieuro fa sconti del 22 per cento su alcuni prodotti e per una spesa minima di 199 euro, Euronics offre la consegna gratuita per tutti gli acquisti e MediaWorld fa sconti fino al 22 per cento ma solo a chi ha la carta MEDIAWORLD CLUB.

Ma si trovano sconti interessanti anche su molti e-commerce più piccoli e monomarca.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.