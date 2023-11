Il consiglio nazionale del sindacato degli attori di Hollywood ha ufficialmente approvato l’accordo che ha messo fine allo sciopero

Venerdì il consiglio nazionale del sindacato delle attrici e degli attori di Hollywod SAG-AFTRA ha votato e approvato ufficialmente (con l’86 per cento dei voti) il nuovo contratto concordato con le principali case di produzione cinematografica. L’accordo era stato annunciato mercoledì e aveva messo fine al grosso sciopero iniziato il 13 luglio scorso e proseguito per 118 giorni. Da qui al 5 dicembre tutta l’assemblea composta dagli iscritti al sindacato dovrà votare per ratificare il nuovo contratto, i cui termini però verranno divulgati lunedì.

Secondo alcune anticipazioni date dai rappresentanti di SAG-AFTRA il nuovo contratto avrebbe durata triennale e tra le altre cose aumenterebbe lo stipendio minimo per i lavoratori del settore e introdurrebbe tutele contro l’uso non autorizzato dell’immagine degli attori tramite i sistemi di intelligenza artificiale. Il sindacato aveva chiesto anche migliori condizioni sul diritto d’autore, soprattutto per quanto riguarda i film e le serie tv trasmesse in streaming, cosa che non ha ottenuto. Fran Drescher, la presidente del sindacato (nota per il suo ruolo da protagonista nella sitcom La Tata), ha commentato dicendo che «non abbiamo finito, siamo solo all’inizio».

