È morto a 73 anni Nino Strano, ex parlamentare di destra ricordato soprattutto per aver festeggiato la caduta del governo Prodi nel 2008 mangiando mortadella in Senato

Sabato mattina è morto a Catania Nino Strano, che fu parlamentare per molti anni in partiti italiani di destra e centrodestra. Aveva 73 anni ed era malato da tempo. Strano era nato a Catania nel 1950 e iniziò a fare politica nelle organizzazioni giovanili legate al Movimento Sociale Italiano (MSI), il partito d’ispirazione fascista fondato dopo la Seconda guerra mondiale da ex membri del disciolto partito fascista. Nel 1976 divenne consigliere comunale a Catania con l’MSI, un incarico che mantenne ininterrottamente fino al 1993. Nel 1994 entrò nell’Assemblea regionale siciliana come deputato, diventando poi assessore regionale nel 1996. Nel 2001 entrò in parlamento con il partito di destra Alleanza Nazionale (nato dopo la fine dell’MSI) e fu prima deputato e poi senatore fino al 2012.

L’attività parlamentare di Strano è ricordata soprattutto per un suo gesto plateale e provocatorio, quando nel 2008 celebrò la caduta del governo di centrosinistra guidato da Romano Prodi stappando una bottiglia di spumante e mangiando mortadella (Prodi era soprannominato “il mortadella”). In seguito Strano si scusò del gesto. Quello stesso giorno Strano si era presentato in Senato con gli occhiali da sole, apparentemente senza motivo.