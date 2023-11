Almeno 12 persone sono rimaste ferite a causa di un’esplosione in un centro che ospita migranti in provincia di Viterbo

Nella notte tra venerdì e sabato, intorno all’una, c’è stata un’esplosione in una palazzina che ospita migranti a San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo. Nell’edificio c’erano circa trenta persone tra cui diversi adolescenti: secondo le prime informazioni diffuse dai soccorritori 12 sono rimaste ferite e di queste 4 sono in gravi condizioni.

Il boato è stato sentito a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e diverse ambulanze oltre a tre elicotteri per trasportare rapidamente i feriti in gravi condizioni. Dopo un sopralluogo i vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie. Non è stato ancora possibile ricostruire le cause dell’esplosione: se ne occuperanno le forze dell’ordine che hanno iniziato i rilievi nelle prime ore di sabato.