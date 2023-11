Il Tar del Lazio ha annullato il decreto che impone ai benzinai di esporre il prezzo medio dei carburanti

Il tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio ha annullato il decreto del 31 marzo con cui il ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva stabilito le modalità con cui i benzinai sono obbligati a esporre il prezzo medio dei carburanti: il motivo è che il ministero non avrebbe avvisato preventivamente del decreto la presidenza del Consiglio dei ministri e non avrebbe chiesto il parere del Consiglio di Stato, l’organo di secondo grado della giustizia amministrativa. I distributori in autostrada dovevano esporre quello nazionale, tutti gli altri quello regionale. La sentenza risponde al ricorso presentato da due associazioni di categoria dei benzinai e da alcuni esercenti.

