L’Anas dice di non essersi dimenticata di un cantiere in Sardegna fermo da un anno e mezzo

Al chilometro 93 della statale 131 Carlo Felice, vicino a Oristano, in Sardegna, c’è un restringimento a una sola corsia che sembra indicare un cantiere stradale, che però non c’è. I cartelli che indicano il restringimento in direzione sud, sulla strada che collega Sassari a Cagliari, restringono la carreggiata per circa trecento metri e sono lì da almeno un anno e mezzo. Ma «non ci siamo dimenticati», ha fatto sapere l’ufficio stampa dell’Anas, la società di proprietà dello stato che gestisce buona parte delle autostrade italiane, all’Unione Sarda.

L’Anas effettua controlli periodici sulla stabilità di un viadotto che si trova in corrispondenza di una strada sottostante e avrebbe bisogno di interventi di manutenzione. Ha spiegato che durante un’ispezione sul ponte, nel maggio del 2022, era stato riscontrato «un ammaloramento» che aveva portato alla decisione di restringere la statale a una sola corsia «in via precauzionale, a tutela della viabilità».

Pubblicità

L’ufficio stampa ha detto che il tempo passato da allora «può sembrare eccessivo ai non addetti ai lavori», ma è stato necessario perché «sono state portate avanti una serie di verifiche». Sempre stando a quanto dice l’Anas, «è stato incaricato un professionista esterno che ha previsto una serie di indagini sulla struttura», e nelle prossime settimane sono previste ulteriori indagini. È prevista anche «una ulteriore prova di carico che consentirà, insieme alle precedenti analisi già eseguite, di definire con precisione i limiti di utilizzo dell’opera d’arte, ed i futuri interventi sulla struttura».

Da un anno e mezzo in quel tratto di strada gli automobilisti sono costretti a incolonnarsi su una sola corsia, ma secondo la società finora il restringimento non ha avuto «ripercussioni alla circolazione». L’Unione Sarda ha scritto che l’Anas aveva comunicato la deviazione del traffico per il collaudo statico del ponte al chilometro 93 già nel 2007, 16 anni fa, senza che però i lavori di ammodernamento ipotizzati fossero mai partiti.

– Leggi anche: L’annoso problema del traffico sulle autostrade in Liguria