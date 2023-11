La Lettonia ha legalizzato le unioni civili tra persone dello stesso sesso

Il parlamento della Lettonia ha approvato una legge che istituisce le unioni civili per le coppie omosessuali. La legge entrerà in vigore dalla metà del 2024 e consentirà alle coppie omosessuali di registrare la propria unione presso un notaio e avere quindi un riconoscimento legale e una serie di diritti finora concessi solo alle persone sposate (anche se non tutti): tra questi, il diritto di visitare un partner ricoverato in ospedale e alcune agevolazioni fiscali e previdenziali. Le coppie omosessuali non potranno però adottare bambini.