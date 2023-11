La maggior parte dei giornali di oggi segue in apertura le notizie sulla guerra fra Hamas e Israele, con l’avanzata militare israeliana all’interno della città di Gaza, la decisione israeliana di concedere pause quotidiane di quattro ore nei combattimenti per consentire l’evacuazione dei civili, e le trattative diplomatiche per ottenere la liberazione degli ostaggi presi da Hamas negli attacchi del 7 ottobre. Repubblica, la Stampa e il Giornale aprono invece sull’opposizione italiana alle nuove regole di bilancio sulle quali starebbero trovando un accordo gli altri paesi dell’Unione Europea, Libero si preoccupa per la presenza in Italia di terroristi islamici, e la Verità segue la vicenda della bambina inglese gravemente malata a cui l’Alta Corte di Londra ha deciso di sospendere i trattamenti vitali.