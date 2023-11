Celebripost

In questo periodo di scarsità di prime di film e serie tv dovuto agli strascichi dello sciopero degli attori e sceneggiatori di Hollywood, si fanno particolarmente notare le attrici e gli attori alla prima di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente a Londra: Hunter Schafer, Rachel Zegler, Dexter Ansell e Tom Blyth. Il resto delle persone da fotografare era a eventi modaioli: i premi assegnati dal Council of Fashion Designers of America, con Serena Williams e Anne Hathaway; un gala annuale organizzato da Gucci al LACMA di Los Angeles, con Pedro Pascal e Lenny Kravitz; e la serata Women of the Year della rivista Glamour, con Hillary Clinton, Chloë Grace Moretz e Selma Blair. Poi ci sono Jared Leto che si arrampica sull’Empire State Building per promuovere il tour dei Thirty Seconds to Mars, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Corea del Sud, il primo discorso di re Carlo da sovrano in parlamento, Matthew McConaughey a una partita di football e Adam Driver a una di basket NBA.