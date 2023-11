Booking pagherà 94 milioni all’Agenzia delle Entrate

La procura di Genova ha fatto sapere che l’azienda olandese che gestisce la piattaforma di affitti brevi Booking.com pagherà all’Agenzia delle Entrate 94 milioni di euro come risarcimento per la mancata applicazione dell’IVA sui suoi servizi nel periodo tra il 2013 e il 2022. L’inchiesta su Booking era stata avviata anni fa dalla procura di Genova in seguito a un’indagine della Guardia di Finanza di Chiavari: era stato accertato che Booking non inseriva, come avrebbe dovuto, l’IVA nelle fatture emesse verso gli affittacamere che non erano detentori a loro volta di partita IVA e che quindi non la pagavano per i loro servizi.

Un procedimento penale avrebbe potuto portare a un sequestro preventivo da parte della procura, che è stato invece evitato da Booking con l’accordo che prevede il pagamento della somma evasa all’Agenzia delle Entrate. Booking ha inoltre dimostrato di aver adottato nuove procedure che prevedono il pagamento dell’IVA anche per gli affittacamere che non hanno la partita IVA.