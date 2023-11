Le notizie principali sulla guerra fra Hamas e Israele in apertura sui giornali di oggi sono le trattative diplomatiche in corso per ottenere la liberazione di alcuni ostaggi in cambio di una tregua nei combattimenti e l’invio da parte dell’Italia verso la Striscia di Gaza di una nave militare con funzioni di ospedale per soccorrere le persone ferite nella guerra. Le altre notizie sulle prime pagine sono il cammino parlamentare della legge di bilancio, su cui apre Repubblica, ancora le reazioni all’accordo fra Italia e Albania sui centri per i migranti, le dichiarazioni dell’ex presidente del Consiglio Draghi sul rischio di recessione in Europa (che il Giornale interpreta al contrario degli altri giornali in senso positivo), la decisione dei giudici dell’Alta Corte di Londra di interrompere i trattamenti vitali alla bambina Indi Gregory, e quella del Vaticano sul battesimo e la possibilità di essere padrino di battesimo o testimone di matrimonio per le persone omosessuali e transessuali.