Julio Velasco sarà il nuovo allenatore della Nazionale italiana di pallavolo femminile: lo ha annunciato la Federazione Italiana Pallavolo, specificando che il suo incarico partirà dal prossimo primo gennaio. Velasco – che ha 71 anni, è nato in Argentina ed è naturalizzato italiano – è noto soprattutto per aver allenato tra il 1989 e il 1997 la Nazionale italiana di pallavolo maschile, con cui vinse 2 campionati del mondo, 3 campionati europei, 5 World League e una medaglia d’argento alle Olimpiadi del 1996. Sostituirà Davide Mazzanti, che allenava la Nazionale dal 2017, e con cui a metà ottobre la Federazione aveva annunciato l’interruzione consensuale del rapporto di lavoro.

Velasco cominciò la sua carriera di allenatore in Argentina nel 1979 e negli anni Ottanta si trasferì in Italia: qui allenò prima la squadra di Jesi e poi il Modena Volley, con cui vinse 5 campionati italiani. Tra il 1997 e il 1998 allenò anche la Nazionale italiana femminile, che tuttavia lasciò per diventare direttore generale della squadra di calcio della Lazio, dove rimase per un solo anno. Aveva annunciato il suo ritiro nel 2019, lo stesso anno in cui gli era stato riconosciuto il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Pochi mesi fa era tornato ad allenare la UYBA Volley, la squadra di pallavolo femminile di Busto Arsizio, in provincia di Varese.

🇮🇹 𝐉𝐔𝐋𝐈𝐎 𝐕𝐄𝐋𝐀𝐒𝐂𝐎 𝐍𝐔𝐎𝐕𝐎 𝐂𝐓 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐍𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐅𝐄𝐌𝐌𝐈𝐍𝐈𝐋𝐄 🇮🇹 🗒️ TUTTI I DETTAGLI ▶️ https://t.co/cWRDmaKkTy#LaNazionale pic.twitter.com/tIrV5vubkd — Federvolley ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Federvolley) November 8, 2023

