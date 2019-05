L’allenatore di pallavolo Julio Velasco si ritira

L’allenatore argentino di pallavolo Julio Velasco si ritira dopo 40 anni di carriera. La sua decisione è stata annunciata dal sito del Modena Volley, l’ultima squadra da lui allenata, in un comunicato firmato dalla presidente Catia Pedrini. Velasco, che ha 67 anni e ha iniziato la sua carriera in Argentina nel 1979, è diventato noto soprattutto dopo aver allenato tra il 1989 e il 1997 la nazionale italiana maschile di pallavolo, con cui vinse 2 campionati del mondo, 3 campionati europei, 5 World League e una medaglia d’argento alle Olimpiadi del 1996. Inoltre negli anni Ottanta, allenando il Modena Volley, vinse 5 campionati italiani. Tra il 1997 e il 1998 allenò anche la nazionale italiana femminile che lasciò per diventare direttore generale della squadra di calcio della Lazio, dove rimase per un solo anno.

Modena Volley a nome di tutta Modena ringrazia un Signore, Julio Velasco. 👉 https://t.co/oCSK0gXj6r pic.twitter.com/6FER3qs6hR — MODENA VOLLEY (@modenavolley) May 9, 2019