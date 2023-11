La polizia tedesca ha fatto evacuare una scuola di Amburgo dopo che due giovani si erano barricati in un’aula della scuola: l’agenzia di stampa tedesca DPA scrive che i due sarebbero in fuga. Al momento non è chiaro se i due siano studenti della scuola: stando ai primi resoconti uno di loro avrebbe minacciato una professoressa con un’arma. La polizia tedesca è intervenuta sul luogo attorno alle 11, circondando la scuola e facendo uscire tutti gli studenti: la DPA scrive che dopo l’intervento delle forze dell’ordine le due persone sono scappate, e al momento non si sa dove siano. L’istituto si trova nel quartiere di Blankenese, nella parte occidentale di Amburgo, uno dei più ricchi della città.