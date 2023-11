Due uomini sono stati investiti da un treno Frecciarossa a Bolzano: sono ricoverati in condizioni molto gravi

Due uomini sono ricoverati in condizioni molto gravi dopo che martedì attorno alle 20:30 sono stati investiti da un treno Frecciarossa a Bolzano, lungo la linea ferroviaria del Brennero. I due uomini, la cui identità non è ancora stata accertata ma che secondo le prime informazioni sarebbero di origine nordafricana, sarebbero stati sfiorati dal treno e sbalzati dai binari. Non è chiaro perché si trovassero lungo la linea ferroviaria, ma in via Gobetti, non lontano dal luogo dell’incidente, si trova un centro di accoglienza per persone senzatetto, che forse i due uomini stavano cercando di raggiungere. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e le ambulanze, che hanno portato i due uomini all’ospedale di Bolzano. Le operazioni di soccorso hanno comportato la chiusura della linea ferroviaria fra Trento e Bolzano per alcune ore. La circolazione dei treni è ripresa dopo le 22:20.