È stato ritrovato il corpo della nona persona dispersa dopo i nubifragi della settimana scorsa in Toscana

Martedì a Prato è stato trovato il corpo di Antonio Tumolo, di 82 anni, disperso dopo i nubifragi del 2 novembre in Toscana: il proprietario di un vivaio lo ha trovato nel fosso che circonda l’azienda, collegato a uno dei torrenti esondati, mentre stava pulendo l’area danneggiata dall’alluvione. Si ritiene che l’uomo sia stato travolto dalla piena del torrente Bardena mentre stava tornando in automobile a casa sua, nella frazione Figline di Prato, alcuni chilometri a monte rispetto a dove è stato trovato il suo corpo. La sua auto era stata trovata domenica, in un’altra località sempre a Prato. Con il ritrovamento di Tumolo le morti accertate per l’alluvione sono salite a nove.

