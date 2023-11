La maggior parte dei giornali nazionali dedica il titolo di apertura della prima pagina all’accordo tra il governo italiano e albanese per realizzare in Albania due strutture di accoglienza per i migranti sbarcati in Italia. Le altre notizie che trovano spazio sulle prime pagine riguardano gli aggiornamenti della guerra tra Hamas e Israele e in particolare l’avanzata dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Il Sole 24 Ore racconta le conseguenze dell’alluvione in Toscana sul distretto del tessile di Prato, uno dei più importanti in Italia. I giornali sportivi, invece, parlano della partita di Champions League tra Milan e Paris Saint-Germain, in programma stasera.