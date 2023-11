Homer non strangolerà più Bart nei “Simpson”

In una scena del terzo episodio della trentacinquesima stagione dei Simpson, quella attualmente in corso, il personaggio di Homer ha annunciato che non strangolerà più suo figlio Bart, spiegando che «i tempi sono cambiati». I momenti in cui Homer afferrava per il collo Bart erano una delle interazioni più ricorrenti e celebri tra i due personaggi, presenti fin dalla prima stagione della serie tv di animazione, andata in onda nel 1989. Il fatto che non ci saranno più è a suo modo la fine di un’epoca per I Simpson, e ha suscitato qualche reazione online.

L’episodio in questione è intitolato McMansion & Wife, ed è andato in onda negli Stati Uniti il 22 ottobre. All’inizio dell’episodio Homer fa la conoscenza di Thayer, il suo nuovo vicino. Quando gli stringe la mano, l’uomo si complimenta con lui per la stretta molto forte. «Vedi, Marge, strangolare il ragazzo ha dato i suoi frutti», dice Homer, che poi aggiunge: «Scherzo, non lo faccio più. I tempi sono cambiati».

The Simpsons have made it clear that Homer will no longer strangle Bart. "Times have changed" they said. Acting like when The Simpsons first started it was socially acceptable? Nothing has changed in regards to strangling your kid 💀 Removed one of the most iconic TV gags. pic.twitter.com/DPd4rWv6KI — Saammuel (@Saammuel) November 6, 2023

Gli sceneggiatori dei Simpson hanno con ogni probabilità deciso di accantonare la gag dello strangolamento per evitare di rappresentare una forma, per quanto scherzosa, di punizione corporale, adattandosi in questo modo a sensibilità più recenti per quanto riguarda l’educazione dei figli.

Alcuni media hanno polemizzato con la scelta: la testata conservatrice britannica GB News ha scritto per esempio che i produttori dei Simpson si sarebbero premurati di non offendere troppo gli spettatori, parlando di una svolta “woke” (parola che definiva l’atteggiamento di chi era attento e impegnato contro le ingiustizie sociali ma che oggi ha una connotazione spesso dispregiativa e sarcastica) della serie. Sul Guardian il critico cinematografico Stuart Heritage ha ricordato però che, in realtà, non si tratta di una vera novità: Homer ha smesso di strangolare Bart già da qualche anno, e per la precisione dalla trentunesima stagione, andata in onda tra il 2019 e il 2020.

