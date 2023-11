La Guardia di Finanza ha sequestrato 779 milioni di euro ad Airbnb, la società famosa per gli affitti brevi, nell’ambito di un’inchiesta della procura di Milano per presunti reati fiscali. Secondo la procura, Airbnb non ha versato la cosiddetta “cedolare secca” sugli affitti brevi tra il 2017 e il 2021, che avevano costituito un giro di affari di oltre 3,7 miliardi di euro. Il sequestro preventivo è stato effettuato al termine delle indagini della procura e sulla base delle attività di analisi svolte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano.

L’accusa di non avere pagato la “cedolare secca” riguarda quindi la mancata dichiarazione e il mancato versamento delle ritenute del 21 per cento sugli affitti brevi. L’inchiesta giudiziaria era iniziata nella primavera del 2022 dopo un primo controllo fiscale nei confronti di Airbnb.

Airbnb aveva ricordato in una serie di memorie difensive che sarebbe stata necessaria la verifica caso per caso delle attività di locazione, così da capire se queste rientrassero in una attività di impresa e se chi metteva la casa in affitto fosse quindi soggetto o meno alla “cedolare secca”. Sulla base di questa posizione, Airbnb aveva proposto di distinguere i due casi e di fare una stima economica solo sul gruppo che effettivamente ricadeva nel caso della “cedolare secca”. La procura ha invece disposto il sequestro complessivo basandosi sulle analisi svolte dalla Guardia di Finanza.