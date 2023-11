Corrado Augias lascerà la Rai dopo più di sessant’anni e andrà a lavorare a La7

Il giornalista e scrittore Corrado Augias ha annunciato che lascerà la Rai e andrà a lavorare a La7, dove condurrà un programma a partire da lunedì 4 dicembre. Il programma si chiamerà La torre di Babele e andrà in onda una volta alla settimana in prima serata: «Ci sarà uno spirito-guida, un ospite ad alto livello, a cominciare da Alessandro Barbero, e alla fine un personaggio a sorpresa, per tirare le somme», ha detto Augias in un’intervista al Corriere della Sera.

Augias ha 88 anni e lavorava in Rai dal 1960: nel corso della sua lunga carriera ha condotto molti apprezzati programmi di cultura e attualità. L’ultimo è stato Rebus, andato in onda tutte le domeniche tra il 2021 e il 2023. Augias è solo l’ultimo dei diversi noti conduttori televisivi che negli ultimi mesi hanno lasciato la Rai da quando a maggio si è insediato il nuovo amministratore delegato, Roberto Sergio, scelto dal governo (il governo controlla indirettamente la Rai e ha grande influenza sui suoi palinsesti). Tra gli altri hanno lasciato la Rai Fabio Fazio, e le giornaliste Bianca Berlinguer e Lucia Annunziata.

Pubblicità

– Leggi anche: Gli ascolti della Rai continuano ad andare male