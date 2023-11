Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1

Domenica il pilota olandese Max Verstappen, della Red Bull, ha vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1 corso sul circuito di Interlagos, nella città di San Paolo. Al secondo posto è arrivato Lando Norris della McLaren, e al terzo Fernando Alonso dell’Aston Martin.

È la diciassettesima vittoria di Verstappen nel Mondiale 2023, e la cinquantaduesima della sua carriera. A inizio ottobre il pilota aveva già vinto il Mondiale 2023 di Formula 1 per la terza volta consecutiva, con sei Gran Premi d’anticipo.

MAX VERSTAPPEN WINS IN SAO PAULO!!! 🏁🏆🥳

Lando Norris finishes second. Fernando Alonso fends off Sergio Perez on the line to take the final podium place! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/04VYPz2r9Y

