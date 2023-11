A Washington, negli Stati Uniti, sono stati arrestati più di 50 attivisti che stavano protestando all’interno del Senato per chiedere il cessate il fuoco tra Israele e Hamas e opporsi all’invio di armi a Israele. La Capitol Police, la forza di polizia che si occupa della protezione dei membri del Congresso e dell’area del Parlamento, ha detto che 52 persone sono state arrestate con l’accusa di aver protestato in maniera illegale nei locali del Senato. Una sua portavoce ha fatto sapere che le contestazioni si sono tenute in diverse aree del Senato, senza tuttavia specificare quali. Alcuni video condivisi sui social network sembrano mostrare alcune persone protestare negli uffici di vari senatori, tra cui quello della Democratica Elizabeth Warren e quello dell’Indipendente Bernie Sanders.

La protesta si è tenuta il giorno prima della grossa manifestazione in favore della Palestina organizzata a Washington a cui si pensa che parteciperanno decine di migliaia di persone. La settimana scorsa erano stati arrestati in più di 300 per aver protestato contro la guerra al Cannon House Office Building, un’altra sede di uffici del Congresso.

