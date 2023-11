Sulla maggior parte dei giornali di oggi i titoli di apertura riguardano la guerra fra Israele e Hamas, con l’avanzata dell’esercito israeliano che avrebbe ormai circondato la città di Gaza, le evacuazioni di civili e feriti attraverso il varco di Rafah e l’arrivo previsto per oggi in Israele del segretario di Stato americano Blinken nel tentativo di ottenere delle “pause umanitarie” per soccorrere i civili. Qualche giornale si occupa invece dello scherzo telefonico di due comici russi alla presidente del Consiglio Meloni, cercando di capire come possa essere successo, altri aprono ancora sulle norme sulle pensioni contenute nella legge di bilancio e sulle modifiche al fisco che dovrebbero essere esaminate oggi dal Consiglio dei ministri.