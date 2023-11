Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: la diffusione della registrazione dello scherzo telefonico fatto da due comici russi alla presidente del Consiglio Meloni, in cui uno dei comici si è finto il presidente dell’Unione Africana con cui Meloni ha parlato di migranti e della guerra in Ucraina, e la guerra fra Hamas e Israele, con il bombardamento del campo profughi di Jabalia, la prima evacuazione di un gruppo di civili dalla Striscia di Gaza, e gli episodi di antisemitismo in diverse città europee. Il Sole 24 Ore e il Messaggero invece esaminano ancora il contenuto della legge di bilancio.