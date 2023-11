Il tennista Jannik Sinner ha annunciato il suo ritiro dal torneo Masters 1000 di Parigi Bercy

Il tennista italiano Jannik Sinner ha annunciato il suo ritiro dal torneo Masters 1000 di Parigi Bercy, rinunciando a disputare gli ottavi di finale contro il tennista australiano Alex de Minaur, in programma giovedì pomeriggio. Sinner si era lamentato di aver finito la partita precedente alle 2:37 della notte tra mercoledì e giovedì, di essere andato a dormire alle 5 e di non aver avuto quindi abbastanza tempo per riposare. Anche Darren Cahill, uno dei suoi allenatori, questa mattina aveva criticato l’organizzazione del torneo, dicendo che «non tiene conto della salute dei giocatori». Già un’altra partita del torneo, quella fra Stanislas Wawrinka e Dominic Thiem del 30 ottobre, era finita dopo le due del mattino.

Ai sedicesimi di finale Sinner aveva battuto lo statunitense Mackenzie McDonald in tre set, in rimonta dopo aver perso il primo (6-7, 7-5, 6-1). Il torneo di Parigi Bercy si inserisce in un periodo particolarmente impegnativo per Sinner: la scorsa domenica il tennista italiano aveva vinto il torneo di Vienna e dal 12 al 21 novembre dovrà disputare le ATP Finals di Torino, il torneo di fine anno in cui si affrontano i migliori 8 tennisti della stagione. Le ATP Finals sono uno dei tornei più importanti al mondo e Sinner è considerato uno dei favoriti.

Pubblicità

– Leggi anche: Jannik Sinner, la Nazionale e la Gazzetta dello Sport