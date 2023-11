L’Ucraina dice che nelle ultime 24 ore la Russia ha bombardato più di cento località nel paese

Il ministro dell’Interno ucraino Igor Klymenko ha detto che nelle ultime 24 ore la Russia ha bombardato 118 località in dieci regioni dell’Ucraina. Al momento le informazioni fornite dal governo ucraino non sono state verificate in maniera indipendente: secondo Klymenko si tratterebbe del maggior numero di città e villaggi attaccati in un solo giorno dall’esercito russo dall’inizio dell’anno.

Stando alle autorità locali negli attacchi sono state uccise due persone, una nella regione di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina, e una nella regione di Kherson, più a sud. Invece il bombardamento di una raffineria a Kremenchuk, nella parte centrale del paese, ha provocato un grosso incendio che è stato controllato nel giro di alcune ore. L’Ucraina ha anche detto di aver abbattuto alcuni droni e missili partiti dalla Russia e diretti verso il proprio territorio.