È morto Luigi Berlinguer, ex ministro dell’Istruzione

È morto mercoledì a 91 anni Luigi Berlinguer, deputato, senatore, europarlamentare e per tre volte ministro. Berlinguer è morto all’ospedale di Siena, dove era ricoverato dalla scorsa estate. Cugino del segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer, fu eletto una prima volta alla Camera con il Partito Comunista nel 1963, ma poi tornò in parlamento solo negli anni Novanta, quando fece parte della squadra di governo in tre occasioni: con Carlo Azeglio Campi presidente del consiglio fu ministro dell’Università e della ricerca scientifica nel 1993, poi dal 1996 al 2000 fu ministro dell’Istruzione nei governi di Romano Prodi e Massimo D’Alema. Nel 2009 fu eletto con il PD al Parlamento Europeo.

La camera ardente sarà allestita giovedì nell’università di Siena, di cui fu rettore dal 1985 al 1993.