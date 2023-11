Il figlio di Donald Trump, Donald Jr, ha testimoniato a New York nel processo per truffa in cui è imputato col padre

Il figlio dell’ex presidente statunitense Donald Trump, Donald Junior, ha testimoniato mercoledì a New York nella causa civile per truffa che lo vede imputato insieme al padre, alla sorella Ivanka e al fratello Eric. L’indagine della procura di New York, guidata dalla procuratrice Letizia James, riguarda l’azienda di famiglia, la multinazionale Trump Organization, e presunte attività illecite nel periodo compreso tra il 2011 e il 2021. Donald Jr è il primo dei tre figli a testimoniare, nei prossimi giorni sarà il turno di Eric e Ivanka e lunedì di Donald Trump.

Secondo l’accusa, Trump, i suoi tre figli e i dirigenti dell’azienda avrebbero manipolato la valutazione degli immobili della società, aumentandola di diversi miliardi di dollari per ingannare i finanziatori, i broker assicurativi e le autorità finanziarie, e ottenere così tassi migliori sui prestiti bancari e sulle polizze assicurative. Donald Jr, vicepresidente dell’azienda, ha detto di aver preso il controllo dell’azienda a partire dal 2017, quando il padre fu eletto presidente degli Stati Uniti, ma di esser stato «poco coinvolto» nelle questioni finanziarie che sono oggetto del processo. La procura di New York ritiene che con queste pratiche illecite la società abbia guadagnato circa 250 milioni di dollari, che punta a recuperare con questa causa. Trump potrebbe anche essere condannato al divieto di intraprendere attività imprenditoriali nello stato di New York. Questa causa è solo una delle molte in corso che riguardano il possibile candidato Repubblicano alle elezioni del 2024.

