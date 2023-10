Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della guerra fra Hamas e Israele, che continua la sua azione militare nella Striscia di Gaza, mentre ieri Hamas ha diffuso un video di tre donne prese in ostaggio negli attacchi del 7 ottobre in cui una critica il primo ministro israeliano Netanyahu, altri titolano sull’approvazione da parte del governo del testo definitivo della legge di bilancio, sul quale la maggioranza è d’accordo di non presentare emendamenti durante la discussione in Parlamento. Repubblica apre sulla proposta di riforma costituzionale che dovrebbe essere discussa venerdì dal Consiglio dei ministri che prevede l’elezione diretta del presidente del Consiglio, mentre il Giornale, Libero e la Verità aprono sugli arresti domiciliari decisi dal giudice per le indagini preliminari di Latina per la moglie e la suocera del deputato Soumahoro per la gestione di un centro per richiedenti asilo.