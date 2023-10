In Giappone un uomo ha preso in ostaggio una persona in un ufficio postale dopo una sparatoria in un ospedale

Un uomo ha preso in ostaggio una persona in un ufficio postale dopo un attacco con un’arma da fuoco in un ospedale nella città giapponese di Warabi, vicino a Tokyo. Inizialmente l’uomo aveva preso due ostaggi, che secondo le informazioni diffuse da BBC News sarebbero due donne tra i 20 e i 30 anni; in un secondo momento una delle due è stata rilasciata. Fuori dall’edificio sono arrivate le forze dell’ordine. Le autorità locali hanno detto che l’uomo sembra armato.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, circa un’ora prima lo stesso uomo avrebbe sparato contro due persone, un medico e un paziente, nell’ospedale di Toda Chuo, non distante dall’ufficio postale, ferendole in maniera lieve. La televisione giapponese TBS ha detto che è stata ordinata l’evacuazione di circa 300 persone dall’area circostante.