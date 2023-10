A Tampa, in Florida, due persone sono state uccise in una sparatoria durante i festeggiamenti di Halloween 

Nella notte tra domenica e lunedì a Tampa, in Florida, alcune persone hanno sparato diversi colpi di arma da fuoco in un quartiere molto frequentato durante i festeggiamenti di Halloween: due persone sono state uccise e almeno 18 sono ferite. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 di mattina a Ybor City, quartiere pieno di locali e discoteche: secondo il capo della polizia locale per via di una «rissa tra due gruppi», su cui non ci sono al momento altre informazioni.

I video circolati nelle ore successive mostravano decine di persone, molte con addosso costumi di Halloween, che bevevano e parlavano per strada, e poco dopo due serie di colpi di pistola. Un altro video ritrae alcuni poliziotti che soccorrono diverse persone ferite a terra. Domenica sera la polizia ha detto che è stato arrestato un 22enne, Tyrell Stephen Phillips, che al momento è accusato di omicidio: secondo la polizia almeno altre due persone sarebbero coinvolte nella sparatoria, ma di loro al momento non ci sono notizie.