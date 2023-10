La calciatrice spagnola Aitana Bonmatí è stata premiata con il Pallone d’Oro femminile

Aitana Bonmatí, centrocampista 25enne del Barcellona, è stata premiata con il Pallone d’Oro femminile come miglior calciatrice professionista al mondo della passata stagione. Bonmati era già stata nominata miglior giocatrice del Mondiale vinto ad agosto con la Nazionale spagnola e giocatrice europea dell’anno dalla UEFA. Nelle ultime stagioni è stata inoltre tra le protagoniste delle tante vittorie ottenute dal Barcellona, la squadra in cui è cresciuta e per cui ha sempre giocato.

Il Pallone d’Oro femminile esiste da cinque anni. Dal 2018 affianca infatti quello maschile, assegnato fin dal 1956 dalla rivista francese France Football. Bonmati è la seconda giocatrice consecutiva del Barcellona a vincerlo, dopo Alexia Putellas, premiata nelle ultime due edizioni. Prima ancora lo avevano vinto la norvegese Ada Hegerberg e la statunitense Megan Rapinoe.