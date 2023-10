Quasi tutti i giornali di oggi dedicano il titolo di apertura all’operazione militare di Israele nella Striscia di Gaza, dove negli ultimi giorni si sono intensificati i bombardamenti e le incursioni dell’esercito israeliano per scoprire i nascondigli dei militanti di Hamas. Molti giornali si concentrano sulla trattativa per liberare gli ostaggi israeliani catturati da Hamas durante l’attacco armato del 7 ottobre, altri sulle conseguenze umanitarie per la popolazione di Gaza che è allo stremo a causa dei bombardamenti e della mancanza di cibo e acqua. Sono pochi i giornali che preferiscono un titolo sulle vicende italiane: il Sole 24 Ore apre con una dichiarazione di Carlo Bonomi, presidente della Confindustria, che lamenta una scarsa attenzione del governo nei confronti delle imprese. I giornali sportivi, invece, dedicano l’apertura alla vittoria della Juventus sul Verona.