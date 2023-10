12 persone sono morte nello schianto di un piccolo aereo a Rio Branco, in Brasile

Un piccolo aereo è caduto e poi è andato a fuoco poco dopo il decollo dall’aeroporto di Rio Branco, la capitale dello stato brasiliano dell’Acre, in Brasile. Sull’aereo c’erano 6 uomini, 3 donne e un bambino: secondo le informazioni ottenute dai giornali brasiliani sono morti. L’aereo era diretto a Envira, in Amazzonia, e si è schiantato alle 6:30 di domenica mattina (ora locale) in una zona impervia coperta dalla foresta. Le difficoltà di arrivare nel posto dove l’aereo si è schiantato hanno ritardato molto le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco.