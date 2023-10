C’è stata una nuova scossa di terremoto in provincia di Rovigo

Sabato pomeriggio alle 17:30 c’è stato un terremoto di magnitudo 4.2 in provincia di Rovigo, in Veneto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha detto che l’epicentro è stato nel comune di Ceneselli, circa 30 chilometri a est di Rovigo, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Mercoledì c’era stata una scossa di identica magnitudo nella stessa zona, ma con ipocentro a 8 chilometri di profondità. Anche sabato, come in occasione della prima scossa, il terremoto è stato sentito in tutto il Veneto e in alcune zone dell’Emilia-Romagna tra cui Bologna e Ferrara. Al momento non sembrano esserci feriti o danni.