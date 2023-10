Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’espansione delle operazioni israeliane nella Striscia di Gaza, con bombardamenti molto intensi che hanno interrotto i canali di comunicazione e azioni più estese via terra, anche se non è ancora chiaro se sia iniziata davvero l’invasione vera e propria, e della risoluzione approvata all’ONU che chiede una tregua immediata nei combattimenti. Qualche giornale rimane sui contenuti della legge di bilancio, con le modifiche su pensioni e fisco apportate alla bozza che sembrano aver messo d’accordo i partiti della maggioranza di governo, mentre Libero attacca la RAI per il “sabotaggio” contro Giorgia Meloni.