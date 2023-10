In Egitto almeno 28 persone sono morte a causa di un incidente in cui sono rimaste coinvolte diverse auto

Almeno 28 persone sono morte e altre 60 sono rimaste ferite in Egitto in un grave incidente stradale in cui sono state coinvolte diverse auto e a cui è seguito un incendio. L’incidente è avvenuto sabato mattina nella provincia di Beheira, circa 130 chilometri a nord della capitale Il Cairo. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto è stato causato da una perdita d’olio di un mezzo che ha reso le auto incontrollabili. Dopo lo scontro alcune auto hanno preso fuoco e molte persone non sono riuscite ad allontanarsi dalle fiamme.