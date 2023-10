Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: mentre alcuni seguono quelle sulla guerra fra Israele e Hamas, con le prime incursioni di terra di carri armati israeliani nella Striscia di Gaza, la visita a Mosca di una delegazione di Hamas, e la situazione degli ostaggi presi da Hamas negli attacchi del 7 ottobre, altri si occupano della legge di bilancio, che dopo la diffusione della prima bozza ha già provocato critiche e divisioni all’interno della maggioranza sulle norme sulle pensioni e sulla possibilità per il fisco di accedere ai conti correnti dei contribuenti. Il Gazzettino apre invece sulla decisione della Banca Centrale Europea di mantenere stabili i tassi di interesse dopo i numerosi rialzi per contrastare l’inflazione.