Le prime pagine di giovedì 26 ottobre 2023

Le notizie principali di oggi sulla guerra fra Israele e Hamas sono le parole del presidente turco Erdogan, che in un intervento in parlamento ha detto che Hamas non è un’organizzazione terroristica ma un gruppo di liberazione, il discorso televisivo del primo ministro israeliano Netanyahu, che ha confermato l’intenzione di invadere la Striscia di Gaza, e l’incontro a Beirut fra alcuni dei capi di Hamas, Hezbollah e Jihad Islamico. Qualche giornale rimane invece sui contenuti della bozza della legge di bilancio, e soprattutto sulla norma che prevede che il fisco possa accedere più facilmente ai dati dei conti correnti dei contribuenti, il Giornale si occupa dei rapporti fra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi, il Fatto prosegue la sua inchiesta sui guadagni del sottosegretario alla Cultura Sgarbi, Libero attacca Di Battista per le sue dichiarazioni su Israele, e la Verità apre su un presunto caso di visti falsi rilasciati da alcune ambasciate italiane. I giornali sportivi commentano le due sconfitte di Milan e Lazio in Champions League.